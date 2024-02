Kappa al fianco del Pertamina Enduro VR46 Racing Team: sponsorship triennale | FOTO

SportFair

Kappa® è lieta di annunciare la sponsorizzazione del VR46 Racing Team per le prossime tre stagioni sportive. Fino al 2026, il marchio degli Omini sarà accanto all’eccellenza italiana del motociclismo, che annovera campioni come Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Dalla stagione 2024, i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team al Motomondiale indosseranno i capi progettati dal centro R&S Kappa®. Questa collaborazione rafforza la presenza del brand nel mondo del motorsport. Piloti, meccanici e ogni membro del VR46 Racing Team vestiranno abbigliamento tecnico Kappa® durante le gare, i giorni di test e gli eventi del Team. La collezione del team comprende una linea di abbigliamento casual, disponibile anche in versione fanwear.

I colori prevalenti dell’equipaggiamento saranno il nero e l’iconico giallo fluo VR46, che ritornerà su tutti i capi della collezione: Polo da uomo e da donna in tessuto tecnico o in cotone, giacche impermeabili e imbottite, short, pantaloni, headwear e felpe. L’offerta sarà completata da uno zaino, uno smanicato e dalle immancabili T-Shirt, che riprenderanno anch’esse il celebre logo degli Omini.

Per consolidare la collaborazione tra Kappa® e VR46 Racing Team, nel corso della partnership sarà rilasciata una collezione replica dell’equipaggiamento team, disponibile in primavera.

Alessio Salucci, Team Director di Pertamina Enduro VR46 Racing Team: «Indossare in pista i capi di Kappa® non può che renderci orgogliosi, un brand italiano e un marchio simbolo di altissima qualità nell’universo sport da molti decenni. Traghettare questa grande eredità anche in ambito motorsport e più nello specifico in MotoGP è un grande risultato. Vestiamo le nostre ambizioni del DNA giallo fluo di VR46 verso nuovi traguardi».

Alessandro Boglione, Vicepresidente del Gruppo BasicNet: «La sponsorizzazione con VR46 Racing Team ci rende orgogliosi. Oltre a sostenere una realtà italiana unica nel suo genere, che da sempre lavora con l’obiettivo di sostenere piloti giovani e di grande talento, la sponsorship completa l’identità di Kappa® come brand sportivo adatto a ogni genere di competizione, anche all’universo del motorsport».