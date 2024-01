Grande Fratello, la confessione di Monia La Ferrera: il tradimento dell’ex marito calciatore

SportFair

Una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, andata in onda ieri sera, lunedì 8 gennaio, è stata Monia La Ferrera. La bella hostess di origini siciliane, ex di Massimiliano Varrese, ha confessato una delusione amorosa dovuta a un altro uomo che ha occupato una parte importante della sua vita.

Stiamo parlando di Blazej Augustyn, calciatore polacco, visto in Italia con le maglie di Catania, Rimini e Ascoli, padre di due figlie avute con la ragazza. Monia La Ferrera ha confessato di essere stata tradita più volte.

Chi è Blazej Agustyn? L’ex marito di Monia La Ferrera

Calciatore polacco di ruolo difensore centrale, classe 1988, la carriera Blazej Agustyn è iniziata in Inghilterra al Bolton, per poi proseguire in patria al Legia Varsavia. In Italia ha indossato le maglie di Rimini, Vicenza, Ascoli e soprattutto Catania con il quale ha esordito anche in Serie A. Dal 2017 gioca stabilmente in Polonia e attualmente veste la maglia del WKS Wierzbice.

Grande Fratello: Monia La Ferrera e il tradimento dell’ex marito

Nel corso della puntata, Monia ha raccontato il rapporto difficile con l’ex marito. “Sono stata spesso sola. Era presente come padre ma non come compagno“, ha dichiarato. “Mi dispiace aver distrutto la mia famiglia ma mi sono fatta trattare male, sono rimasta per le bambine, poi ho detto basta. La botta di coraggio è arrivata quando mi sono detta: ma le mie figlie devono vedere questo?“, ha aggiunto a proposito dei tradimenti di Augustyn.