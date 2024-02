Golf, otto azzurri al via nel Bahrain Championship

SportFair

Il DP World Tour approda nel Regno del Bahrain per la decima gara della nuova stagione, il Bahrain Championship presented by Bapco Energies, in programma dal 1° al 4 febbraio sul percorso del Royal Golf Club. Vi prendono parte otto dei nove giocatori italiani con “carta”: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli e Renato Paratore. Unico assente Francesco Molinari.

In un field con tanti buoni giocatori si lasciano preferire alcuni dei protagonisti della scorsa settimana nel Ras Al Khaimah Championship, tutti classificati nella top ten: il danese Rasmus Hojgaard (secondo), tra i più gettonati alla vigilia, il francese Frederic Lacroix (terzo), i tedeschi Maximilian Kieffer e Yannik Paul, il giapponese Keita Nakajima, l’inglese Callum Shinkwin e il sudafricano Brandon Stone (quarti) e Joshua Grenville-Wood, 26enne atleta degli Emirati Arabi Uniti, affiliato all’Els Club Golf Course di Dubai, nono insieme allo spagnolo Angel Hidalgo.

Hanno le qualità per contribuire all’interesse del torneo anche gli inglesi Dale Whitnell, Jordan Smith, Dan Bradbury e Alex Fitzpatrick, fratello minore di Matt vincitore di un Major, in crescita di condizione, gli iberici Jorge Campillo e Rafa Cabrera Bello, il tedesco Marcel Siem, i sudafricani Zander Lombard e Louis De Jager e il cinese Ashun Wu.

Fino a questo momento la stagione degli azzurri è stata caratterizzata dalla discontinuità di rendimento in cui non sono però mancate prestazioni di rilievo. Vanno ricordati il secondo posto di Paratore, il quinto di Manassero e il decimo di Laporta (unico che fino ad ora non ha subito tagli), tutti nel South African Open e il 13° di Migliozzi nel Dubai Invitational, oltre al quinto di Francesco Molinari nello stesso evento, come detto assente. Di positivo anche la presenza di sei di loro nella top 110 dell’ordine di merito: Paratore (19°), Migliozzi (49°), F. Molinari (62°), Pavan (64°), Manassero (76°) e Laporta (79°) con ampio margine per gli altri di risalire la graduatoria.

Il DP World Tour torna in Bahrain dopo 13 anni, da quando nel 2011 si svolse il Volvo Champions vinto dall’inglese Paul Casey. Nell’occasione Edoardo Molinari, da poco confermato vicecapitano nel Team Europe per la Ryder Cup 2025, si classificò ottavo, seguito da Manassero (13°) e dal fratello Francesco (20°). Il montepremi è di 2.500.000 dollari (circa 2.300.000 euro).

Il torneo su SKY e in streaming su NOW – Il Bahrain Championship sarà trasmesso in diretta da Sky e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 1 febbraio e venerdì 2, dalle ore 9,30 alle ore 14,30 (Sky Sport Golf, NOW); sabato 3 febbraio, dalle ore 10 alle ore 14,30, e domenica 4, dalle ore 9,30 alle ore 14,30 (Sky Sport Golf, Sky Sport Uno, NOW).