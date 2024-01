E’ nata una stella! Nick Dunlap vince l’American Express, ma l’assegno da oltre 1 milione va al 2° classificato

SportFair

Nick Dunlap nella storia! Il 20enne americano ha vinto l’American Epress, torneo vinto lo scorso anno da Jon Rahm, diventando il primo golfista dilettante a vincere un evento del PGA Tour, il circuito di golfpiù prestigioso al mondo, dal 1991, anno in cui Mickelson vinse il Northern Telecom Open.

In un momento storico del golf in cui a far parlare sono i soldi e non tanto le prestazioni sportive, ecco che un nuovo colpo di scena che ha a che fare col denaro ruba la scena all’impresa di Dunlap.

Essendo un dilettante, Dunlap non può incassare l’assegno di 1.512 milioni di dollari che spetta al vincitore del torneo. Il premio in denaro, dunque, va al secondo classificato, Christian Bezuindehout.

Una rinuncia importante per Dunlap, ancora studente del secondo anno all’Università dell’Alabama, ma il giovane golfista è già diventato leggenda, con un risultato storico che lo lancia tra i grandi del golf.