Golf, Drive On Championship: la prima di Roberta Liti

Roberta Liti inizia la sua prima stagione sul LPGA Tour con ‘carta’ piena partecipando al LPGA Drive On Championship, in programma dal 25 al 28 gennaio al Bradenton Country Club di Bradenton in Florida.

Difende il titolo la francese Celine Boutier, 30enne di Clamart, numero tre al mondo, con sei titoli sul circuito, comprensivi di un Major (Evian Championship, 2023), quattro sul Ladies European Tour, al netto del Major, e due sul Symetra Tour (oggi Epson Tour). Nel field di buona qualità altre quattro proette che sono nella top ten del Rolex Ranking: le statunitensi Lilia Vu, numero uno, e Nelly Korda, numero quattro, che è nata proprio a Bradenton, la cinese Ruoning Yin, numero due, e la neozelandese Lydia Ko, numero nove.

Ci sono comunque tante altre giocatrici di spessore tra le quali ricordiamo le americane Lexi Thompson, Jennifer Kupcho e Allisen Corpuz, la canadese Brooke M. Henderson, l’irlandese Leona Maguire vincitrice del torneo nel 2022, la messicana Gaby Lopez, la thailandese Ariya Jutanugarn, la coreana In Gee Chun, le giapponesi Ayaka Furue e Nasa Hataoka, la cinese XiYu Lin e l’inglese Georgia Hall, superata al playoff dalla Boutier lo scorso anno. Da seguire anche le svedesi Linn Grant e Maja Stark e le statunitensi Lucy Li e Alexa Pano.

Roberta Liti, che in passato ha partecipato a qualche gara sul circuito maggiore, ha ottenuto la “carta” dopo una bella stagione lo scorso anno sull’Epson Tour, classificandosi all’ottavo posto nella money list. Al suo attivo sei presenze tra le prime dieci in graduatoria, sfiorando la vittoria in due occasioni con un secondo e un terzo posto. Il montepremi è di 1.750.000 dollari.