Gialla e fluo: Bezzecchi e Di Giannantonio svelano le moto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team | FOTO

Si è tenuta oggi la presentazione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Gianluca Gazzoli ha presentato l’evento di Riccione, davanti ad una platea di ospiti internazionali.

Il team di Valentino Rossi ha svelato al mondo intero le nuove moto per la stagione 2024 di MotoGP. Bezzecchi e Di Giannantonio, che ha preso il posto di Luca Marini, trasferitosi alla Honda, sono pronti e motivati per far bene in pista.

I due giovani piloti hanno tolto oggi i veli alle loro moto, lasciando tutti a bocca aperta. Le moto del Team VR46, infatti, presentano un design nuovo, mai visto prima. Aldo Drudi ha progettato nei minimi dettagli il nuovo look delle moto di Di Giannantonio e Bezzecchi.

Non poteva mancare il giallo, colore che ha accompagnato Valentino Rossi per tutta la sua carriera. Questa volta, però, il giallo è in una nuova versione: fluo.