Ferrari e Leclerc, il sogno continua! Ufficiale il rinnovo del contratto

Charles Leclerc e la Ferrari correranno ancora insieme. Il pilota monegasco e la scuderia di Maranello hanno rinnovato il proprio sodalizio a un anno dalla scedenza del contratto del giovane talento che farebbe gola a tutte le scuderie. Ma resta vestito di rosso. Terzo contratto di Leclerc con la scuderia del Cavallino: il primo fu quello dell’Academy (2016), poi il rinnovo nel 2019, un quinquennale in scadenza a fine 2024. Nelle ultime ore è arrivata la nuova stretta di mano.

La notizia era nell’aria da diverse settimane, dovevano essere risolti alcuni nodi sulle questioni più importanti: retribuzione, durata, eventuali clausole d’uscita. Ostacoli che sembrano essere superati. Sui social Leclerc ha postato un video con allegata la scritta: “il sogno continua. Grato di annunciare che continuerò la mia avventura in rosso“.

Rinnovo Leclerc-Ferrari: il sogno di Charles

“Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. – ha dichiarato Leclerc – Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni.

Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire“.

Rinnovo Leclerc-Ferrari: i dettagli del contratto

Non sono ancora stati resi noti i dettagli del contratto. Possibile un nuovo quinquennale (scadenza 2029) per Leclerc con eventuale clausola d’uscita legata alle prestazioni dopo il terzo anno. Dai 25 milioni attuali Leclerc potrebbe arrivare fino al raddoppio in caso di permanenza fino a fine contratto, lo stipendio aumenterebbe gradualmente stagione dopo stagione.