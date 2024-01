Fedez prova a impressionare Ibrahimovic: la sfida con i palleggi è un disastro | VIDEO

SportFair

Due ospiti speciali a Milanello quest’oggi. I rapper Fedez e Lazza hanno fatto visita al centro sportivo del Milan per un evento di Boem, la bevanda lanciata dai due artisti, official partner dei rossoneri. A Milanello era presente anche Zlatan Ibrahimovic che ha incontrato i due rapper.

Fedez e la sfida di palleggi con Ibrahimovic

In un siparietto postato sui social, Fedez ha provato a impressionare Ibrahimovic cimentandosi i una sorta di sfida con i palleggi. “Quanti ne devo fare per impressionarti?“, ha chiesto Fedez a un sorridente Ibrahimovic che ha preferito glissare sul numero e sulle ‘doti’ calcistiche del rapper. Fedez ha, dunque, fatto i primi due palleggi, il secondo dei quali di tacco, rischiando di colpirsi in faccia. Meglio fermarsi qui, fra le risate di tutti, Federico compreso.