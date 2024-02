Il falso Lewis Hamilton e l’intelligenza artificiale: la truffa a un’ingenua tifosa

SportFair

Scrivere in privato a Lewis Hamilton e ricevere non solo una risposta, ma addirittura un audio con la sua voce. Il sogno di tutti gli appassionati di Formula 1 che tifano per il campione britannico della Mercedes. È successo a una tifosa brasiliana, anche se la sua storia è diventata virale a causa di una vera e propria truffa alla quale, fortunatamente, è riuscita a scampare.

La truffa di Lewis Hamilton: il fake con l’intelligenza artificiale

Come si legge sul quotidiano brasiliano “Metropoles”, la donna ha scritto su Instagram a Lewis Hamilton, sbagliando però profilo. Un’ingenuità che ha rischiato di costarle molto caro. Dall’altra parte dell’account, qualcuno le ha risposto fingendosi il pilota di Formula 1 e le ha anche mandato un vocale con la stessa voce del pilota.

Con questo stratagemma il malintenzionato ha chiesto alla donna di pagare 1500 dollari per una tessera del fan club del pilota. La donna, insospettitasi della richiesta, si è rivolta al giornale “Record’s Balanco Geral” che a sua volta ha contattato un esperto per indagare sulla vicenda: si è scoperto come, ovviamente, si sia trattato di un tentativo di truffa e come la voce di Hamilton sia frutto di un software di intelligenza artificiale che permette di riprodurre qualsiasi testo utilizzando una voce precedentemente immagazzinata.