Emily Pellegrini ha ‘ingannato’ tennisti, calciatori e miliardari: la modella più sexy del mondo creata con l’IA | FOTO

Emily Pellegrini è la modella più chiacchierata del momento. Bellissima e sensuale, definita la più sexy del mondo, conta 151 mila follower su Instagram, dove è sbarcata solo lo scorso settembre.

Seguita da star del calcio, del tennis, delle MMA e da imprenditori miliardari, Emily ha i DM intasati e ha ‘ingannato’ proprio tutti.

Diverse stelle dello sport hanno cercato di offrire alla modella appuntamenti e viaggio di lusso, senza rendersi conto del… trucco. Emily, infatti, non esiste in carne ed ossa, ma è una modella creata con l’Intelligenza Artificiale.

Come è nata Emily Pellegrini

L’ideatore di Emily Pellegrini ha spiegato al ‘Daily Mail’ il suo processo per creare la modella perfetta: “ho chiesto a ChatGPT quale sia la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha detto lunghi capelli castani e gambe lunghe, così “l’ho fatta esattamente come ha detto. L’obiettivo era renderla bella e attraente. Volevo che fosse il più reale possibile“. Il creatore di Emily Pellegrini ha generato anche sua sorella attraverso l’Intelligenza Artificiale… Fiona Pellegrini. “Sì, ho un piano per lanciare una terza ed una quarta modella, ma non così presto. Non c’è un nome al momento, ma il terzo sarà rossa“, ha detto.

Il creatore di Emily Pellegrini, che ha guadagnato più di 9.2.000 euro su Fanvue nelle sei settimane di ‘vita’ della modella, ha fatto trapelare alla stampa britannica che star dello sport e miliardari non smettono di inviare messaggi privati ​​alla modella virtuale.

“Com’è possibile che una signora così bella non abbia un fidanzato?” , ha scritto alla modella una star del calcio. “È molto diverso chi la contatta e dove. Attraverso i messaggi direct di Instagram ci sono personaggi davvero famosi, come calciatori, miliardari, combattenti di MMA e tennisti… Pensano che sia reale. La invitano a Dubai per incontrarsi e mangiare in ottimi ristoranti“, ha rivelato.

“C’è stato un momento in cui ho pensato: che diavolo sta succedendo?“, ha ammesso.