Dominik Paris torna sul podio: è terzo nella discesa del Lauberhorn

Continua il duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin per i primi due posti della classifica di sci alpino. Nella discesa del Lauberhorn la vittoria è stata conquistata da Odermatt, con il tempo di 2’25″64, poi il francese. Sul podio è tornato anche Dominik Paris, terzo a 1″92 da Odermatt, si tratta del podio numero 45.

“E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Peccato per Kilde, forse era un po’ stanco. Io credo che se c’è stato un problema, non è stato nella sua caduta ma nel modo in cui è entrato nelle reti. Non è ottimale fare due discese nello stesso posto, io preferisco andare una volta al limite anziché due, e questo in nessuna località. Oggi, credo di aver fatto abbastanza bene in alto e nella parte bassa. Ho lasciato un po’ troppo nella solita Kernen – S. Odermatt e Sarrazin, questo momento stanno facendo molto bene”, le parole di Paris.

Mattia Casse è riuscito a entrare ancora una volta nella top 10 della classifica, con un decimo posto a 2″99 dal vincitore: “ho abbassato il mio tempo di quasi due secondi, ma gli altri di quattro. Se guardiamo il distacco è altissimo, eppure io ho cercato di spingere. Un paio di errori li ho sicuramente fatti, ma non riesco a spiegarmi tutto questo svantaggio. Siamo tutti stanchi dopo cinque giorni di discese, però Odermatt e Sarrazin sono sempre velocissimi. Ci riproverò a Kitzbuehel”.

Paris, con questo terzo posto recupera due posizioni nella classifica di specialità e sale al terzo posto con 229 punti, alle spalle di Odermatt con 376 e di Sarrazin con 310. Nella generale Odermatt supera i mille punti e va a 1016, staccando tutti gli avversari.