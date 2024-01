È la prima sconfitta stagionale per Djokovic, che adesso pensa solo a recuperare in tempo per gli Australian Open (in programma dal 14 al 28 gennaio), dove difende il titolo di campione.

In attesa del debutto nel primo Slam dell’anno, Djokovic ha in agenda un match di esibizione per raccogliere fondi per i più bisognosi con Tsitsipas, alla Rod Laver Arena, in programma per giovedì 11 gennaio.