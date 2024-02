Diletta Leotta si sposa: l’annuncio sui social, “ho detto sì” | FOTO

SportFair

Diletta Leotta sta vivendo la sua favola. Dopo diverse relazioni, la conduttrice italiana sembra aver trovato la sua anima gemella, Loris Karius, padre della piccola Aria.

Pochi minuti fa è arrivato il dolce annuncio: Diletta Leotta e Karius si sposano. La splendida presentatrice di Dazn ha detto sì e ha raccontato sui social la proposta, avvenuta qualche mese fa, quando lei era ancora in dolce attesa.

L’annuncio di Diletta Leotta

“Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando“, ha scritto Diletta sui social a corredo di una gallery di foto.