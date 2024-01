Carlos Sainz nella storia! E’ il primo pilota a vincere la Dakar con quattro marchi diversi, addio speciale per Audi

SportFair

Carlos Sainz nella storia! Il pilota spagnolo si aggiudica la Dakar 2024, insieme al compagno Lucas Cruz. Un successo storico e speciale, un sogno che si avvera ed un addio in grande stile.

Se solitamente siamo stati abituati ad addii da campione, con piloti che si sono ritirati dopo aver vinto il titolo iridato, come Rosberg dopo il successo in Formula 1, questa volta è un marchio a chiudere i battenti.

Audi, infatti, non poteva sognare un finale migliore di questo: un successo storico prima di porre fine al suo percorso triennale alla Dakar. Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno regalato al marchio dei quattro anelli quella vittoria che si erano prefissati fin dal primo momento-

Un successo storico per Sainz, che diventa il primo pilota a vincere con quattro marchi diversi (Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi) una gara riservata a pochi privilegiati. Col successo di oggi Sainz diventa anche il più anziano a vincere la Dakar.

Un’importante dimostrazione quella di Sainz e Lucas, ai più giovani: col successo alla Dakar 2024, i piloti hanno dimostrato che l’esperienza può fare la differenze. La coppia non ha mai dato nulla per scontato anche quando lo scenario era dei migliori, vivendo la corsa giorno per giorno, tappa dopo tappa.

Il deserto ha premiato il coraggio di coloro che hanno saputo osare, credendoci fino alla fine.