Dakar 2024, come sta Falcòn? “Non aveva polso”, aggiornamenti sulle condizioni del pilota

Momenti di apprensione alla Dakar 2024, dove Carles Falcòn, pilota spagnolo del team TwinTrail è rimasto gravemente ferito a seguito di un grave incidente nella seconda tappa.

Dopo i soccorsi sul posto, il pilota è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove resta gravemente ferito, ma stabile.

Le condizioni di Falcòn

La sua squadra ha confermato che è in coma indotto e soffre di edema cerebrale. Le prospettive di recupero sono al momento incerte, e si prevede che il pilota resterà ricoverato per almeno una settimana a Riad, dove è stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico per una frattura alla vertebra C2. Nei prossimi giorni Carles sarà tenuto sedato per monitorare l’evoluzione dell’edema che ha accusato alla testa.

Il racconto del direttore della Dakar

David Castera, direttore delle Dakar, ha raccontanto nei dettagli quanto accaduto: “è caduto alla fine della tappa, al km 448. Siamo arrivati ​​16 minuti dopo l’incidente con il medico, lo ha trovato ed era in condizioni delicate perché non aveva polso, ma lo hanno rianimato“, ha spiegato. “Adesso ha cure più corrette. È in ospedale, stiamo facendo un controllo e un’ecografia per valutare le sue condizioni e vedere se operarlo o stabilizzarlo trasferirlo a Riad più tardi. Non abbiamo ancora la diagnosi completa, ma è più stabile. Lo abbiamo recuperato, che è la cosa più importante, è stato un grosso spavento“, ha aggiunto.