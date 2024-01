Cristiano Iovino smentisce Ilary Blasi, la versione del personal trainer: “frequentazione intima”

SportFair

Ilary Blasi è una delle donne del mondo dello spettacolo più chiacchierata degli ultimi mesi. Dopo la rottura col marito Francesco Totti, la showgirl ha voluto raccontare la sua versione dei fatti prima con un documentario su Netflix, “Unica”, e successivamente con un libro, “Che stupida”.

Nel documentario disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, Ilary Blasi parla anche del presunto flirt con Cristiano Iovino, il personal trainer che secondo Totti sarebbe stato la causa della rottura. La conduttrice romana ha affermato che con lui ha preso solo un caffè, in un unico incontro che quindi non avrebbe messo in crisi la sua storia con l’ex capitano giallorosso.

Cristiano Iovino, però, non ha confermato la versione dei fatti di Ilary Blasi. Il personal trainer l’ha infatti smentita, affermando di avere anche le prove per dimostrare la sua versione, in una lunga intervista a Il Messaggero.

La versione di Cristiano Iovino

“Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma“, ha affermato, spiegando di aver fatto lui il primo passo commentando “un suo selfie in ascensore“.

“Ci vedevamo principalmente a casa mia anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli. L’incontro nell’hotel a Milano? Preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in tribunale, riferirò in quella sede“, ha aggiunto.

“Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori. Nei nostri incontri non si parlava molto della situazione in casa sua. Ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere“, ha affermato ancora Iovino.

“Siamo rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane“, ha concluso il personal trainer, aggiungendo che il suo racconto è “tutto dimostrabile. Anche se spero che non ce ne sia bisogno“.