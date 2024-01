Coppa del Mondo di biathlon: Vittozzi sul podio nella sprint di Ruhpolding

SportFair

Lisa Vittozzi conquista il terzo podio dell’anno in Coppa del mondo di biathlon in gare individuali. L’azzurra si è classificata al terzo posto nella sprint femminile di Ruhpolding, vinta dalla norvegese Ingrid Tandrevold in 19’25″4. Al secondo posto la svedese Mona Brorsson. Al quarto posto la francese Lou Jeanmonnot.

“Ho fatto il mio dovere, mi dispiace di non essere arrivata seconda per pochi decimi, ma fa parte del gioco. Sono contenta in generale, la forma sta crescendo gradualmente. Il raffreddore e l’influenza ormai sono solo un ricordo, settimana scorsa sono rimasta sotto i miei standard solamente per una questione di forma. Domenica la pursuit sarà una gara aperta, bisognerà andare a tutta senza fare troppi calcoli, sulla strada della continuità. Basta un bel risultato per accorciare la classifica, per cui tutto può succedere”, le parole a caldo di Vittozzi.

In classifica generale Braisaz-Bouchet in testa con 621 punti, poi Tandrevold con 591, Elvira Oeberg (quinta) con 518 e Vittozzi con 516.