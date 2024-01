Coppa del mondo di biathlon: Italia seconda in staffetta mista ad Anterselva

SportFair

Un altro ottimo risultato per l’Italia nel biathlon: è secondo posto nella staffetta mista alla tappa di coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Il quartetto azzurro, composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel si è classificato al secondo posto, alle spalle solo della Norvegia. Terzo posto per la Svezia.

Prestazione eccellente del quartetto azzurro al tiro. Dorothea Wierer si è giocata le proprie carte al poligono, poi ha passato il testimone a Vittozzi in sesta piazza con 18″9 di ritardo dalla Francia. La sappadina è stata protagonista di una prestazione perfetta: a metà gara è davanti a tutti. Poi è il turno degli uomini e Didier Bionaz conclude con 5″3 di differenza dal norvegese Tarjei Bø. Nell’ultima Tommaso Giacomel è autore di una buona prova con Johannes Bø, ma il campione norvegese non concede alcuna possibilità di rientro. Per l’Italia si tratta del nono podio stagione per il biathlon azzurro in questa stagione.