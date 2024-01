Coppa Italia, i risultati dei quarti: il derby è della Lazio, impresa dell’Atalanta

SportFair

Si sono concluse altre due partite dei quarti di finale di Coppa Italia e lo spettacolo in campo è stato di altissimo livello. Emozioni ed intensità nel derby tra Lazio e Roma. Pressione della Lazio, poche occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. Dybala costretto al cambio per infortunio. Nella ripresa la partita si sblocca: fallo ingenuo di Huijsen su Castellanos e rigore netto. Dal dischetto si presenta Zaccagni e non sbaglia.

Mourinho si gioca la carta Azmoun, il tecnico Sarri risponde con Pedro e Rovella. Tensione tra Mancini e Guendouzi e doppio cartellino giallo inevitabile. Nel finale grande occasione per Belotti, il portiere Mandas si salva. Poi la rovesciata alta di Lukaku. Espulsi Pedro, Mancini e Azmoun. Finisce 1-0, la Lazio è in semifinale.

Milan-Atalanta

Fase di studio nei primi minuti, la prima vera occasione si registra al 19′ con Musah, il portiere Carnesecchi respinge in angolo. Botta e risposta, poi l’espulsione del tecnico Gasperini, furioso per il mancato fischio di un calcio di rigore. Infortuni per Gabbia e De Roon, dentro Kjaer e Pasalic.

Nei minuti finali del primo tempo bella azione del Milan, concretizzata con il gol del vantaggio di Leao. La reazione dell’Atalanta è immediata, il solito Koopemeiners conclude un’azione fantastica e si va all’intervallo sull’1-1. Ancora l’olandese sfiora il gol nella ripresa, al 57′ il rigore dubbio per gli ospiti dopo un contatto Mirachuk-Jimenez: dal dischetto non sbaglia il solito Koopmeiners. Gli ospiti sfiorano il tris, i padroni di casa sbagliano un po’ troppo. Finisce con un clamoroso 1-2, Atalanta in semifinale.