Ciao Darwin 9, chi è Orian Ichaki? Madre Natura della 7ª puntata | FOTO

SportFair

Continua su Canale 5 lo spettacolo di Ciao Darwin 2023, uno dei programmi di punta di Mediaset, trainato dalla coppia Bonolis-Laurenti. La settima puntata dello show sarà a tema culinario: Trattoria vs Stellati, squadre capitanate rispettivamente da Claudio Amendola ed Andy Luotto

Non solo sfide e tante risate, a Ciao Darwin c’è sempre posto per un po’ di sensualità. Paolo Bolonis ha presentato la Madre Natura di oggi, bellissima e dal fisico statuario.

Chi è la Madre Natura della settima puntata di Ciao Darwin

Madre Natura della settima puntata di Ciao Darwni 9 è Orian Ichaki. Modella bellissima, bionda e con occhi verdi, Orian ha lavorato per importanti brand di moda, come Guess e Tezenis.

Alta 176 cm, come si può leggere nel sito della sua agenzia, Orian è nota per questioni di gossip: il suo nome, infatti, in passato è stato accostato a personaggi famosi del mondo della musica e dello sport.

Orian sembra aver avuto delle storie con Hell Raton, ex giudice di X Factor, con Federico Rossi di Benji e Fede e con Raoul Bellanova.

Orian Ichaki ha 39.100 follower su Instagram, in un profilo da soli 50 post.