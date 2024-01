Canada Goose e KidSuper svelano un’esclusiva collaborazione per celebrare l’NBA All Star 2024 | FOTO

SportFair

La più recente collaborazione tra Canada Goose e il brand KidSuper, con sede a Brooklyn, ha debuttato sulla passerella dell’attesissima sfilata di KidSuper in occasione della Parigi Fashion Week . La collezione fa parte della partnership pluriennale di Canada Goose con la National Basketball Association (NBA).

Una capsule di quattro pezzi che comprende la Reversible Fleece Jacket, il Reversible Puffer Vest, la Crofton Puffer Jacket reimmaginata e il Jacquard Toque è stata accostata alla collezione FW24 di KidSuper e ai pezzi chiave dell’offerta di calzature di Canada G oose. Intrisa dell’approccio unico, estroso e leggero del designer Colm Dillane, che incarna la funzionalità e le prestazioni superiori di Canada Goose, la Canada Goose & NBA Collection with KidSuper invita i fan a compiere un viaggio di scopert a attraverso lo sguardo unico di KidSuper.

Le opere d’arte originali di Colm Dillane sono al centro della collezione, con due rappresentazioni visive uniche realizzate in esclusiva per Canada Goose. Per celebrare l’NBA All Star 2024, “Purple Crowd” raffigura un gruppo astratto di tifosi festanti al l’interno di uno stadio, rendendo omaggio alla connessione tra le persone attraverso lo sport. “Landscape” illustra le cime innevate delle montagne con le acque ghiacciate sottostanti, esemplificando l’etica di Canada Goose “Live in the Open” e incorporand o il co branding distintivo di Canada

Goose e KidSuper. La sfilata KidSuper ha anche mostrato l’attuale offerta di calzature di Canada Goose: Crofton Puffer Boot, Cypress Puffer Boot, Journey Boot Lite e Crofton e Cypress Mules.

La collezione Canada Goose & NBA con KidSuper sarà disponibile questa primavera nei negozi Canada Goose e su canadagoose.com