Il calcio in ansia, Gigi Riva colpito da malore in casa: Rombo di Tuono è in ospedale

Sono ore di grande apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di Gigi Riva, ex attaccante protagonista con le maglie del Cagliari e della Nazionale italiana. Secondo le ultime notizie il 79enne, soprannominato Rombo di Tuono, è ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari e potrebbe essere sottoposto a breve ad intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono gravi, saranno necessarie ulteriori verifiche per capire se ci sarà bisogno di un intervento al cuore.

Bandiera e vero e proprio idolo del Cagliari, i tifosi sardi hanno già manifestato grande vicinanza all’ex calciatore con tanti messaggi di pronta guarigione sui social. Recentemente, il consiglio comunale di Cagliari ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo.