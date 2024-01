Biathlon, Vittozzi solo sesta ad Anterselva: l’azzurra paga una caduta e un errore al tiro

SportFair

Non è andata oltre il sesto posto Lisa Vittozzi nella mass start che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile ad Anterselva. Il successo è stato conquistato dalla francese Julia Simon, davanti alla connazionale Lou Jeanmonnot ed alla svizzera svizzera Lena Haecki Gross, terza.

Lisa Vittozzi ha chiuso con un ritardo di 49″3 da Simon, pagando una caduta e un errore al tiro. Out Dorothea Wierer, che ha preferito risparmiarsi in vista dei Mondiali di Nove Mesto. L’appuntamento è previsto per il 7 febbraio.