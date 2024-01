Berrettini in campo agli Australian Open? La decisione del romano

SportFair

Matteo Berrettini parteciperà agli Australian Open. Il tennista romano partirà domani in direzione Melbourne per giocare il primo slam della stagione, in programma dal 14 gennaio. L’italiano è reduce da un lungo periodo di inattività, di oltre quattro mesi, a causa di un infortunio alla caviglia destra nel match contro Rinderknech.

Un problemino prima di Capodanno gli ha fatto saltare il torneo di Auckland, l’ultimo appuntamento del 2023. Il romano ha effettuato un ultimo provino e l’esito è stato positivo. Berrettini si è allenato in compagnia del fratello Jacopo e seguito dall’allenatore Francisco Roig.