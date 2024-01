Beccari-Guarise campioni d’Europa! La coppia azzurra incanta nell’artistico agli Europei di figura

SportFair

Alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) è andata in scena la seconda giornata dell’edizione 2024 dei Campionati Europei di pattinaggio di figura. Riflettori puntati sulle coppie di artistico, prima competizione ad assegnare le proprie medaglie. In chiave Italia, tutti i tre binomi si trovavano in piena corsa per il podio dopo il programma corto disputato nel pomeriggio di mercoledì.

Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) occupavano la terza posizione; Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) erano in quinta piazza; Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Azzurre) erano collocati al settimo posto. I distacchi erano tuttavia minimi e il programma libero si prestava a qualsiasi soluzione. Non a caso, si è rivelato palpitante ed estremamente equilibrato.

Beccari/Guarise si sono resi protagonisti di una prestazione scintillante, pattinando il miglior free program della carriera (132.14). Superati senza scompensi i salti in parallelo, abituale tallone d’Achille del binomio, i due sono stati pressoché perfetti, mettendo a referto un totale di 199.19 punti, nuovo primato personale.

Sfruttando gli errori commessi dai tedeschi Hase/Volodin (190.69), alfine neppure sul podio, e dai georgiani Metelkina/Berulava (196.14), sono stati in grado di conquistare il titolo europeo e, con esso, una fulgida medaglia d’oro.

Ghilardi/Ambrosini hanno a loro volta avuto il merito di pattinare un programma libero pulito, il migliore della carriera, superando per la prima volta la soglia dei 130 punti nel segmento di gara (130.81). Il punteggio complessivo di 195.68, nuovo personal best, ha consentito loro di fregiarsi della medaglia di bronzo.

I detentori del titolo Conti/Macii hanno abdicato, dovendosi accontentare della sesta moneta con 187.25 punti. Come nel programma corto, anche nel libero (valutato 125.73) hanno patito alcune sbavature, in particolare su una combinazione di salti e sulla trottola finale.

Beccari/Guarise dunque succedono nell’albo d’oro proprio a Conti/Macii, mentre per Ghilardi/Ambrosini è il secondo podio continentale consecutivo dopo l’argento del 2023. Per il movimento azzurro trattasi di un autentico trionfo. Mai, in qualsiasi gara degli Europei, l’Italia aveva occupato tre delle prime sei posizioni.

Le fasi cruciali delle coppie di artistico sono state precedute dallo short program femminile, sviluppatosi nel pomeriggio. Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) ha realizzato il nono punteggio (59.82), archiviando così un incoraggiante debutto assoluto in campionato Isu. Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) ha firmato la sedicesima prestazione di giornata, valutata 55.82 punti.