Australian Open senza Nadal e Federer: è la prima volta dal 1999

Manca sempre meno all’inizio del primo Slam della stagione di tennis. Domenica inizierà l’Australian Open 2024, che regalerà sicuramente puro spettacolo.

L’Italia sarà pronta a fare il tifo per Jannik Sinner, con un occhio anche a Matteo Berrettini, arrivato in questi giorni a Melbourne. Grande assente sarà Rafa Nadal: il maiochino, tornato nei giorni scorsi in campo dopo quasi un anno di stop, è stato costretto a fermarsi nuovamente per un infortunio muscolare.

Con l’assenza di Nadal, l’Australian Open 2024 sarà il primo nel quale non parteciperò nè lo spagnolo, nè Federer, dal 1999.

In assenza di Nadal e Federer, Novak Djokovic porterà in alto la bandiera dei Big Three a Melbourne, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno, nonostante un fastidio al polso accusato in United Cup. Djokovic, tornato a gareggiare in Australia dopo il divieto di accesso nel Paese a causa della sua posizione sul vaccino anti-Covid, ama questo torneo e cercherà di alzare al cielo il trofeo per l’11ª volta in carriera.