Australian Open, Lorenzo Musetti eliminato al 2° turno: van Assche vince in 5 set

Due successi e due sconfitte, è questo il bilancio degli azzurri in campo oggi per il secondo turno degli Australian Open. Se Sinner e Cobolli hanno staccato il pass per il 3° turno dello Slam australiano, in corso sui campi in cemento di Melbourne, non sono riusciti a fare altrettanto Arnaldi e Musetti.

Quest’ultimo è stato eliminato dall’olandese van Assche, dopo una battaglia di 5 set, durata 3 ore e 49 minuti. Musetti, numero 28 del ranking ATP, ha ceduto a van Assche, 79° al mondo, col punteggio di 6-3, 3-6, 6-7, 6-3, 6-0.