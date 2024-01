Australian Open, Cocciaretto eliminata: Navarro trionfa in rimonta

SportFair

Termina al secondo turno il percorso di Elisabetta Cocciaretto agli Australian Open. La tennista azzurra, 66ª al mondo, è stata eliminata questa mattina dalla spagnola Navarro.

Cocciaretto, dopo essersi aggiudicata il primo set del match, ha ceduto alla rimonta della sua avversaria, salutando così lo Slam australiano. La sfida di oggi è terminata dopo due ore e 14 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Navarro stacca il pass per il terzo turno e nel tabellone femminile per l’Italia resta in corsa solo Jasmine Paolini.