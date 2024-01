Australian Open, Carlos Alcaraz confessa: la frase sui Carota Boys è virale | VIDEO

SportFair

Jannik Sinner è uno dei tennisti più amati del circuito ATP. Il giovane talento di San Candido ha visto schizzare alle stelle la propria popolarità grazie al un finale di stagione 2023 da urlo sfiorando il successo alle Finals per poi vincere la Coppa Davis con l’Italia.

Carlos Alcaraz fan dei Carota Boys

Sinner piace ai tifosi ma ha anche il rispetto dei colleghi che lo apprezzano sia per le qualità tennistiche per il suo carattere. Lo dimostra Carlos Alcaraz che non si limita a stimare Sinner, ma è anche “fan dei Carota Boys“, i ragazzi che seguono Jannik Sinner durante i tornei vestiti da carote.

Il tennista spagnolo, durante un incontro con i fan agli Australian Open, ha firmato un autografo ad alcuni tifosi italiani ammettendo: “sono un grande fan dei Carota Boys“.