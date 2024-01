ATP Brisbane, Nadal vince ancora: battuto Kubler, Rafa ai quarti

SportFair

Dopo l’esordio vincente contro Dominic Thiem, Rafael Nadal ottiene il secondo successo consecutivo nell’ATP di Brisbane. Un risultato all’apparenza scontato per il ‘vecchio Rafa’, ma che al ritorno da un lungo stop per infortunio non lo è per nulla. Il tennista maiorchino, scivolato alla posizione numero 672 del ranking, ha battuto Jason Kubler, australiano classe ’93, numero 102 al mondo.

Nadal ha vinto la gara degli ottavi di finale sul cemento australiano con il punteggio di 1-6 / 2-6 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Ai quarti di finale affronterà Jordan Thompson.