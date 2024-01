ATP Brisbane, Arnaldi fuori ai quarti: Safiullin lo elimina in 2 set

SportFair

Notte amara per Matteo Arnaldi in quel di Brisbane. Dopo due successi consecutivi contro Fucsovics all’esordio e Klein al secondo turno, per il tennista italiano classe 2001 arriva la prima sconfitta del 2024. Arnaldi, numero 44 ATP, si è arreso in 2 set al russo Roman Safiullin, numero 39 del ranking.

Decisivo il primo set nel quale, dopo 1 ora e 4 minuti di gioco, il russo è riuscito a portarsi a casa un duro tie-break con il punteggio di 7-4. Galvanizzato dal vantaggio, Safiullin è partito alla grande nella seconda ripresa sfiorando il bagel grazie a due break al secondo e al quarto game. Arnaldi è riuscito a difendere un servizio e brekkare l’avversario nel turno successivo, ma Safiullin ha chiuso i conti con il controbreak del 6-2 che è valso anche il match point.