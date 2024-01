ATP Adelaide, Bublik show: salta tra il pubblico e ruba le patatine a un tifoso | VIDEO

Aleksandr Bublik è uno dei tennisti più eclettici del circuito ATP e in ogni suo match c’è sempre da aspettarsi qualcosa di particolare. Il talento kazako ha battuto l’azzurro Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP di Adelaide, al termine di un match chiuso al terzo set, ma a diventare virale è stato un simpatico siparietto fra Bublik e un tifoso.

Nel corso di uno scambio piuttosto frenetico, che lo ha portato a correre da una parte all’altra del campo, Bublik ha fatto un salto oltre la balaustra finendo fra i tifosi. Salutandone uno in prima fila, il tennista kazako ha messo la mano nel suo sacchetto di patatine per poi mangiarne qualcuna davanti alla sguardo divertito dei presenti.

Bublik starts snacking on a fan’s bag of chips in the middle of his match.

You can’t make this stuff up. 😂

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2024