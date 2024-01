SportFair

Esordio positivo per Matteo Arnaldi al torneo ATP di Adelaide, in corso sui campi in cemento della città australiana. Il tennista azzurro, numero 41 del ranking ATP, ha superato in due set lo spagnolo Zapata Miralles, 71° nella classifica mondiale.

La sfida della notte è terminata dopo un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Arnaldi stacca dunque il pass per gli ottavi di finale del torneo, dove sfiderà Jarry.