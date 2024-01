Atletica sotto shock: morto a 29 anni l’ex campione del mondo Shawn Barber

SportFair

Il mondo dell’atletica è sotto shock. E’ stata annunciata questa mattina la morte di Shawnacy Campbell ‘Shawn’ Barber, specialista di santo con l’asta, morto a 29 anni.

Shawn Barber, nato in New Mexico e con doppia nazionalità, secondo quanto riportato dal suo agente, Paul Doyle, è stato trovato senza vita nella sua casa di Kingwood, in Texas. L’Associated Press, conferma la notizia, parlando anche di “problemi di salute e complicazioni mediche”.

Barber è stato campione del mondo all’età di 21 anni a Pechino 2015 con un salto di 5,90 m e ha anche vinto l’oro ai Giochi Panamericani. Un anno dopo, dopo aver saltato 6.00 m a gennaio, è arrivato decimo ai Giochi di Rio 2016, dopo essere risultato positivo alla cocaina, anche se è stato scagionato quando è stato dimostrato che ne aveva fatto uso involontariamente. Nello stesso anno, è stato proclamato vincitore del World Indoor Tour. Dopo aver concluso ottavo ai Mondiali di Berlino del 2018, è iniziato un importante calo nella sua carriera, con scarsi risultati.