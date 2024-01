Atletica, l’Italia applaude Mersal: 8,02 nel lungo, sorpresa all’Air Force Lindeman Classic

SportFair

È la stagione olimpica di Parigi, è la stagione degli Euro 2024 di Roma, sarà un anno pieno di sorprese e la prima arriva dagli Stati Uniti nella notte italiana: 8,02 nel lungo per Kareem Mersal, saltatore azzurro figlio d’arte (papà Hatem 8,31 in carriera) e già visto con la maglia della Nazionale la scorsa stagione agli Europei under 23 di Espoo.

Sorpresa comunque relativa, visto che negli anni passati Mersal non era finito così lontano dagli otto metri con 7,87 nel 2022 e 7,94 ventoso nel 2023 vincendo i Tricolori U23 di Agropoli: stavolta riesce a superare la barriera all’evento Air Force Lindeman Classic di Colorado Springs, indossando la divisa gialla della University of Wyoming dove studia da quattro anni.

Il balzo che lo porta in una nuova dimensione è al quinto turno, dopo quattro salti da 7,69-7,80-7,80-7,60. È suo il primo posto davanti al compagno di college Remar Pitter (7,61). Il 22enne Mersal, tesserato in Italia per la VV Management, secondo agli Assoluti dello scorso anno a Molfetta, diventa così il settimo italiano di sempre nel salto in lungo al coperto, l’ottavo che riesce a oltrepassare il muro degli otto metri in sala.

Prima di tornare negli Stati Uniti, si era allenato durante il periodo natalizio a Formia, dove fa base quando rientra in Italia, nella città di sua mamma, mentre papà è egiziano e insieme hanno a lungo vissuto al Cairo.