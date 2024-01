Atletica, Italia show in Polonia: Simonelli e Dosso da record

SportFair

Giornata importante per i colori italiani dell’atletica. E’ andato in scena il meeting all’estero ed i risultati sono stati di altissimo livello: Lorenzo Simonelli ha firmato il record italiano dei 60 ostacoli con il crono di 7.50 superando dopo undici anni il 7.51 di Paolo Dal Molin del 2013. L’azzurro ha trionfato a Lodz, in Polonia.

Nello stesso meeting show di Zaynab Dosso che porta il primato italiano dei 60 metri a 7.09 in batteria, abbassando di cinque centesimi il record che già le apparteneva (7.14 nelle ultime due stagioni).

A Sabadell, in Spagna, l’ultimo salto è vincente per Larissa Iapichino che apre la stagione nel lungo con 6,62 e supera la spagnola Fatima Diame (6,56).