Atletica: Gerevini migliora il suo primato italiano nel pentathlon, al top i pesisti azzurri

SportFair

Weekend esaltante non solo per il tennis ma anche per l’atletica. E’ arrivato il record italiano nelle prove multiple indoor con il grandissimo risultato di Sveva Gerevini al meeting di Aubière, in Francia. L’azzurra ha superato nettamente il suo primato nazionale con 4538 punti e il secondo posto.

La 27enne si è esaltata in tutte e cinque le gare disputate nel corso della giornata: record personale in 8.27 nei 60 ostacoli, abbassato di sette centesimi, e nell’alto con 1,76 alla prima prova, poi il personale indoor di 12,41 nel peso mentre nel lungo un 6,25, dopo 5,95 e un nullo, per chiudere con 2:12.57 sugli 800 metri.

Successo alla spagnola Maria Vicente (4728) mentre l’azzurra è seconda al meeting X-Athletics come nella scorsa edizione.

Pesisti azzurri al top

In grande forma i pesisti azzurri in un super duello a Nordhausen, in Germania. Al debutto vince il campione europeo indoor Zane Weir con un lancio a 21,84, da applausi anche l’argento mondiale Leonardo Fabbri, secondo con 21,67 incrementando il record personale al coperto.

“So di essere in buona condizione – le parole di Zane Weir – e non vedo l’ora di migliorarmi. Ora devo trovare continuità fin dall’inizio della gara, perché i primi tre lanci sono sempre importanti. Non penso troppo ai record o alle medaglie, in questo momento voglio soprattutto trovare il ritmo in pedana”.

“Molto contento – racconta Fabbri – anche perché sono arrivato dalla Polonia soltanto un paio di ore prima della gara, dopo aver dormito pochissimo stanotte. Un risultato che mi dà tanta fiducia”.