Europei di atletica a Roma, fissato il montepremi: decisione senza precedenti

L‘European Athletics ha ufficializzato il montepremi per gli Europei di atletica 2024 a Roma, in programma dal 7 al 12 giugno: 500 mila euro, dieci risultati top da ricompensare con un bonus di 50mila euro ciascuno.

Si tratta di una decisione senza procedenti per i campionati Europei: il bonus sarà destinato agli atleti che otterranno il punteggio più alto sulla base delle tabelle World Athletics nelle dieci aree individuate. Nel dettaglio: sprint e ostacoli, mezzofondo e fondo, lanci, salti e infine strada, prove multiple, staffette, tra femminile e maschile.

“È uno storico passo in avanti. Per garantire che il nostro sport rimanga sano e di alto profilo anche in futuro, dobbiamo essere innovativi, in particolare con il nostro evento di punta, i Campionati Europei. Vogliamo che i principali atleti europei offrano le loro migliori prestazioni e crediamo che questi bonus possano aiutare a raggiungere l’obiettivo”: è il commento del presidente di European Athletics, Dobromir Karamarinov.