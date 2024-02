Atletica, Antonella Palmisano in gara nei 10km in Spagna

SportFair

Nel profondo sud della Spagna per allenarsi, macinare chilometri in vista dei grandi eventi della stagione, ma stavolta anche per gareggiare. Al via il secondo periodo di raduno invernale per la campionessa olimpica della marcia Antonella Palmisano, oro a Tokyo e splendido bronzo mondiale a Budapest nella scorsa estate, che domenica è attesa alla partenza nei 10 chilometri su strada a Guadix, in Andalusia.

La prova maschile invece vedrà impegnati gli altri due atleti coinvolti in questo stage di preparazione, Francesco Fortunato e Andrea Agrusti. Sarà un test senza particolari obiettivi cronometrici, una sorta di allenamento ‘tirato’ che rientra nella fase di costruzione verso i principali appuntamenti dell’anno: le 20 chilometri degli Europei di Roma e dei Giochi di Parigi. Nella cittadina di 18mila abitanti in provincia di Granada, a quasi mille metri di altitudine, i tre azzurri delle Fiamme Gialle arriveranno dopo un viaggio di circa trecento chilometri da Siviglia dove martedì sono atterrati per iniziare un blocco di due settimane di lavoro, favorito dal clima mite, che andrà avanti fino al 13 febbraio e si aggiunge quello già svolto dal 3 al 17 gennaio.

Per tutti è la prima uscita agonistica individuale dell’anno, due settimane dopo la staffetta mista di marcia sulla distanza di maratona disputata a Modugno, prima volta in Italia della nuova specialità che metterà in palio le medaglie olimpiche. Dalla gara nella sua Puglia, chiusa al secondo posto in coppia con l’olimpionico Massimo Stano, l’azzurra ha recuperato in fretta e il confronto in terra iberica sarà proprio in funzione della staffetta ai prossimi Mondiali a squadre di Antalya (Turchia, 21 aprile) che prevede due frazioni a testa di circa 10 chilometri. Meno brillante è stata la prestazione di Fortunato, non al meglio perché debilitato dalla febbre dei giorni precedenti, ma nel frattempo il vincitore della scorsa stagione in Coppa Europa ha ripreso a marciare a pieno regime con il compagno di allenamento Agrusti. La manifestazione spagnola, tappa Bronze del World Athletics Race Walking Tour, va in scena nella località che ha dato i natali a Francisco Javier “Paquillo” Fernandez, argento olimpico ad Atene 2004 nel giorno del trionfo di Ivano Brugnetti. Tra i partecipanti è annunciato Alberto Amezcua, quarto agli Europei, mentre probabilmente non ci sarà la bicampionessa mondiale Maria Perez, reduce da un infortunio. Start alle ore 10, prevista la diretta streaming a questo LINK.