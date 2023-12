Zia Lucia conquista Londra con la pizza “Jannik Sinner”: ecco gli ingredienti

SportFair

Il 2023 è stato l’anno di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha fatto innamorare gli italiani a suon di grandi prestazioni prima sfiorando l’impresa alle ATP Finals di Torino, perdendo in finale contro Djokovic, poi conquistando la Coppa Davis con la Nazionale battendo in semifinale proprio la Serbia di Nole e in finale l’Australia, bestia nera degli azzurri.

Sull’onda di popolarità generata dai successi del tennista di San Candido, a Londra hanno deciso di dedicargli una versione speciale del più italiano dei cibi: la pizza.

Gli ingredienti della pizza Jannik Sinner

“Zia Lucia“, catena di pizzerie italiane di successo, gestista dagli imprenditori Gianluca e Claudio, grandi appassionati di tennis, hanno deciso di omaggiare Sinner e il trionfo in Coppa Davis creando la pizza “Jannik Sinner”.

La pizza è realizzata con: vellutata di broccoli, salsiccia di maiale, patate arrosto al rosmarino e mozzarella. C’è anche la versione nera, fatta con farina di carbone vegetale, più digeribile. Niente carote, il ‘simbolo’ di Jannik.

“Lo so – spiega Gianluca, come riportato da “Il Corriere dello Sport” – ci abbiamo pensato. Ma con la vellutata di carote, o di zucca, non avrebbe avuto un ottimo sapore. L’idea della special Jannik Sinner nasce per celebrare un grande risultato sportivo dell’Italia nel tennis, in cui lui è stato indubbiamente il protagonista. Da ‘Zia Lucia’ ogni mese celebriamo una special, pensando a qualcuno o qualcosa che ha reso orgoglioso il nostro Paese. Abbiamo anche delle pizze dedicate ad Andrea Pirlo e Roberto Baggio“.

Il sogno

La pizza “Jannik Sinner” sta spopolando a Londra ed è finita anche sui social ufficiali della Coppa Davis. Il sogno dei proprietari di “Zia Lucia” è che lo stesso Sinner possa assaggiarla: “il nostro sogno è di invitare Jannik e tutto il team della Coppa Davis a mangiare una pizza in uno dei nostri ristoranti, magari in occasione di Wimbledon. Abbiamo undici pizzerie, di cui una a Wandsworth, molto vicina al tennis club. Per l’occasione faremo una pizza ad hoc“.