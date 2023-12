Trent Alexander Arnold virale: batte il calcio d’angolo col lato B in bella vista | VIDEO

SportFair

Il Liverpool ha trionfato ieri in trasferta contro lo Sheffield, per 2-0. Il primo gol, segnato da Van Dijk è finito in secondo piano per una scena avvenuta dal calcio d’angolo.

Trent Alexander Arnold, infatti, sistemandosi la sua divisa, è rimasto col lato B in bella mostra, senza rendersene conto. Poco prima di calciare dall’angolino, l’asso inglese ha messo in bella vista il suo sedere, per poi calciare il pallone, mandato in rete da Van Dijk.

Un episodio diventato molto presto virale, col video che sta facendo il giro del web.

Passe D le cul a l’air, mais qui est tu Trent Alexander-Arnold pic.twitter.com/vyHdTbnFFj — 𝙉𝙤𝙖𝙝🇧🇷(Jvais faire mon retour comme Benzema) (@Noah_psg10) December 6, 2023