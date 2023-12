Vettel e l’emozionante ricordo di Schumacher: l’ultima conversazione commovente

SportFair

“Mi manca il mio amico Michael“. Intervistato dall’ emittente tedesca Rtl, Sebastian Vettel parla del suo rapporto con Michael Schumacher a 10 anni dal terribile incidente di Meribel nel quale il ‘Kaiser’ ha rischiato la vita riportando gravi danni cerebrali. Sulle attuali condizioni di ‘Schumi’ si sa poco o nulla causa della cortina di silenzio dietro la quale si è trincerata la famiglia in questi anni.

Il rapporto tra Vettel e Schumacher

Vettel ha ammesso di provare una forte mancanza nei confronti dell’amico: “Schumacher ha rappresentato tanto per me, le gare non erano la cosa più importante che avevamo in comune. Penso che negli ultimi anni sarebbe stato estremamente importante per me: quando avevo tanti dubbi, lui avrebbe avuto sicuramente tante risposte o almeno mi avrebbe fornito la giusta ispirazione in quanto amico“.

Il figlio Mick

Nelle stagioni 2021 e 2022 Vettel ha preso sotto la sua ‘ala protettrice’ Mick Schumacher, figlio di Michael: “per la famiglia è sicuramente più complicato – ha dichiarato Seb -. Al momento dell’incidente del padre, Mick era un adolescente. Credo che la loro sia stata una dimensione completamente diversa“.

L’ultima conversazione tra Vettel e Schumacher

Vettel ha raccontato l’ultima conversazione avuta con Schumacher: “non sarebbe potuta essere più bella. Gli ho detto che stavo per diventare padre”. Emily, la primogenita dei 3 figli di Vettel, sarebbe nata nel 2014.

“È davvero molto difficile accettare tutto questo. Mi limito a pensare che continui a lottare. Gli auguro il meglio. Resta un argomento a cui penso molto spesso in privato“, la chiosa amara di Vettel.