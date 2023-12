Verstappen prenota una Mercedes, l’autonoleggio gliela nega: “sei troppo giovane”

SportFair

Si è verificata una situazione paradossale per Max Verstappen, pilota campione del mondo di Formula 1. L’olandese aveva deciso di fare tappa per qualche giorno in Portogallo prima di prendere un volo per il Brasile. Il pilota aveva prenotato per due giorni il circuito dell’Algarve di Portimao per mantenersi in forma in vista dei prossimi appuntamenti.

Arrivato all’aeroporto di Faro si è rivolto ad un autonoleggio per affittare delle auto con cui raggiungere l’autodromo. Il pilota di Formula 1 si è visto rifiutare la sua richiesta di noleggio di una Mercedes AMG GT, in grado di superare i 300 km/h. Il motivo? Il regolamento interno prevede, infatti, l’età minima di almeno 30 anni per la guida di un’auto così potente. Nessuno strappo alla regola, dunque, nemmeno per il campione del mondo di Formula 1.