United Cup, Italia ko: la Germania vince nel doppio misto. Che succede ora?

Un successo a testa nei singolari, doppio misto decisivo. La sfida tra Italia e Germania, gara inaugurale della United Cup, si chiude in maniera amara per gli azzurri. La coppia Moratelli-Sonego viene battuta nettamente dal duo tedesco formato da Kerber e Zverev, tennisti di caratura superiore agli azzurri.

Zverev si era già dimostrato superiore a Sonego nel singolare maschile, mentre Kerber aveva perso contro Paolini in quello femminile. Nel doppio la tennista tedesca, ex numero 1 al mondo, ha alzato il suo livello risultando decisiva ai fini del 3-6 / 0-6 finale. L’Italia tornerà in campo il 3 gennaio contro la Francia, gara decisiva per il destino degli azzurri nella competizione.