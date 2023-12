Superlega, si rilancia il progetto: regolamento, squadre, date e partite in tv

SportFair

Il mondo del calcio si prepara ad una vera e propria svolta dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha certificato l’abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa, le cui regole sull’approvazione preventiva delle competizioni internazionali per squadre di calcio sono illegali perché violano il diritto comunitario. E’ pronto a rilanciarsi, dunque, il progetto della Superlega.

La Superlega

La Superlega maschile avrà 64 squadre divise in tre leghe: Star, Gold e Blue. Nelle prime due ci saranno 16 club divisi in due club da 8, nell’ultimo invece quattro gruppi da 8 squadre per un totale di 32 club. Le squadre saranno selezionate in base a un indice con criteri basati sulle prestazioni. Saranno introdotte, inoltre, regole di sostenibilità finanziaria per garantire le condizioni di parità tra i partecipanti.

Le regole

La prima parte della Superlega si svolgerà da settembre ad aprile con sfide di andata e ritorno tra squadre della stessa lega. Poi spazio alle fasi finali a partire dai quarti: si qualificano le prime quattro di entrambi i gruppi della Lega Star e le prime quattro di entrambi i gruppi della lega Gold. Quarti e semifinali si giocheranno in partita andata-ritorno mentre la finale sarà giocata in campo neutro con tre vincenti tra Star, Gold e Blue.

Le ultime due classificate della lega Star retrocederanno nella Lega Gold e le prime due della Lega Gold saranno promosse alla Star. Stesso discorso tra Gold e Blue. I tifosi potranno guardare le partite gratuitamente in diretta tv.