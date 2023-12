SuperG, spaventosa caduta di Elena Curtoni: la reazione di Sofia Goggia | VIDEO

Momenti di paura nel nel corso del Superg di St.Moritz per la bruttissima caduta di Elena Curtoni. Come confermato dagli ultimi esami, l’italiana 32enne ha riportato la frattura ossea composta dell’osso sacro.

La sciatrice è stata sottoposta a esami strumentali presso la ‘Gut Klinic’ della località svizzera, eseguiti sotto la supervisione della commissione medica Fisi. Curtoni dovrà osservare qualche settimana di riposo e poi rivalutata. Il VIDEO della caduta è spaventoso e anche Sofia Goggia ha reagito mettendosi le mani nei capelli.

Elena #Curtoni falls in the Super G, Sofia #Goggia trembles with fear: in the end, no problem for Elena#stmoritz #ski @fisalpine pic.twitter.com/DoMkYAPcZb

— SportOut (@italia_video) December 8, 2023