Sorteggi Euro 2024: squadre, regolamento, possibili avversarie dell’Italia, orario e diretta tv

Si svolgerà oggi, sabato 2 dicembre, all’Elbphilharmonie di Amburgo il sorteggio di Euro 2024. L’Italia rischia un girone di ferro con la Francia super favorita, la Turchia di Montella e Olanda o Croazia. Tutte le squadre della prima fascia sono insidiose.

Oltre ai padroni di casa della Germania, qualificati di diritto alla competizione, hanno staccato il pass le prime classificate dei dieci gironi di qualificazione (Albania, Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Ungheria) e le dieci seconde (Austria, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera), per un totale di 21 squadre più le tre squadre al termine dei play off.

Le squadre saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni. La Germania è in prima urna con le teste di serie e le cinque migliori prime delle qualificazioni. In seconda urna le altre cinque prime classificate e la migliore seconda, in questo caso l’Austria. Nell’urna 3 le altre sei seconde e nell’urna 4 le altre seconde con il punteggio più basso e le tre qualificate dai playoff.

PLAYOFF EURO 2024: IL TABELLONE

Playoff A, semifinali: Polonia-Estonia; Galles-Finlandia

Playoff B, semifinali: Israele-Islanda; Bosnia Erzegovina-Ucraina

Playoff C, semifinali: Georgia-Lussemburgo; Grecia-Kazakistan

Le semifinali si giocheranno giovedì 21 marzo 2024, mentre le tre finali sono in programma martedì 26 marzo.

Le fasce

Prima fascia: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna

Seconda fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria

Terza fascia: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

Quarta fascia: ITALIA, Serbia, Svizzera, vincente play off 1, vincente play off 2, vincente play off 3

Orario e diretta tv

Il sorteggio della fase finale di EURO 2024 si svolgerà sabato 2 dicembre all’Elbphilharmonie di Amburgo (Germania) alle ore 18:00. L’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e su Sky Sport. Infine, sarà disponibile in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e sul sito ufficiale della UEFA.