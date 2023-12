“Siete patetici”, duro attacco di Dolgopolov ai tennisti: cos’è successo

SportFair

Fin dai primi momenti dell’invasione russa in Ucraina diversi sportivi hanno preso posizione tanto al fronte quanto in pubblica piazza reale o virtuale. Alexandr Dolgopolov, ex tennista ucraino, è stato uno dei primi e dei più attivi a schierarsi in aiuto del proprio paese spesso anche con toni abbastanza duri verso la Russia e chiunque ne appoggiasse o non ne criticasse apertamente l’operato.

“Siete patetici”: l’attacco di Dolgopolov ai colleghi

Dall’1 al 3 dicembre, San Pietroburgo ha ospitato una manifestazione tennistica amichevole nella quale hanno preso parte diversi tennisti di spicco quali Bautista e Mannarino. La loro presenza, in quanto tennisti europei, ha mandato Dolgopolov su tutte le furie.

“È una vergogna, soprattutto per i giocatori europei. Non riesco a capirlo, non so cosa abbiano in mente. Si accaparrano solo il denaro nero – ha dichiarato su ‘X’ Dolgopolov – I russi minacciano quotidianamente l’Europa con attacchi nucleari, con ricatti energetici, e loro scelgono comunque di andare lì a fare soldi. Questi ragazzi non sono alla ricerca disperata di denaro. Bautista è in tour da quindici anni e Mannarino più o meno lo stesso. Per me è una presa in giro. È patetico“.