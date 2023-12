Short Track, l’Italia brilla a Seul: è secondo posto nella staffetta mista

SportFair

Ottimo risultato per l’Italia nello short track, a Seul. Sono andate in scena le finali dei 1.000 metri, ei 1.500 metri e della staffetta mista. Proprio quest’ultima ha regalato un grande risultato per i colori azzurri.

Nell’atto decisivo sono scesi sul ghiaccio Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. L’Italia ha chiuso al secondo posto, alle spalle dell’Olanda. Si tratta del terzo podio in questo format nelle quattro tappe disputate in stagione.

A livello individuale il risultato più importate è stato raggiunto da Pietro Sighel sui 1.000 metri maschili con il sesto tempo assoluto. Sui 1500 metri da registrare la squalifica di Arianna Sighel.