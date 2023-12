“Sarà complicato ma…”, Berrettini conferma il rientro: ecco quando e dove

SportFair

“Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Quelle sensazioni vissute fuori dal campo voglio viverle anche in campo perché è quello che mi è mancato di più. Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente“. Matteo Berrettini si è espresso così ai SuperTennis Awards, mostrando un’evidente voglia di tornare in campo.

Il 2023 del tennista romano, falcidiato dai continui infortuni, lo ha costretto a una stagione da spettatore, da tifoso, da osservatore del gioco, di compagni e avversari. Un momento di crescita, senza dubbio, ma un tennista ha bisogno di respirare anche quelle sensazioni che solo la competizione sa regalare.

Quando torna Berrettini?

Il 2024 dovrà essere l’anno del rilancio e della ripartenza. Scivolato al 92° posto nel ranking, il rientro di Matteo Berrettini sarà molto complicato, ma il tennista romano è pronto ad affrontare ogni ostacolo. A partire dagli Australian Open.

“Tornerò in Australia, ma sarà tutto più complicato. – ha dichiarato – Sto bene, sono carico. La Davis ha lasciato in tutti noi grande entusiasmo, è una vittoria che parte da lontano, da tutte le sconfitte che ci hanno fatto male. Io ora rientrerò con i tornei in Australia ma con il mio ranking attuale sarà tutto più complicato“.